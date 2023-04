FOTO: Na Aljaške sa polárna žiara zmenila na mysteriózny bledomodrý vír. Prírodné divadlo má podľa vedcov nezvyčajné vysvetlenie.

Na oblohe na Aljaške sa uprostred polárnej žiary objavila impozantná modrá špirála pripomínajúca galaxiu. Jej vznik podľa denníka The Guardian spôsobilo piatkové uvoľnenie paliva z rakety SpaceX.

Niekoľkominútový úkaz neďaleko mesta Fairbanks zachytil miestny geofyzikálny inštitút. Fotografi pozorujúci prírodnú šou polárnej žiary zverejnili svoje fotografie aj na sociálnych sieťach.

