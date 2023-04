To nie je žiadna maľovanka, reaguje starosta na nové rozdelenie okresov. Takto ministerstvo vysvetľuje, prečo novinku tajilo

O novom rozdelení okresov mnohé samosprávy nevedeli a vyhlasujú, že sa rozhoduje o nich bez nich, píše RTVS.

„To nie je žiadna maľovanka, tu treba brať do úvahy, že aké sú regionálne rozdiely, aká je tradícia aj infraštruktúra, aj z národnostného hľadiska to vyvolá emócie. Je to úplne nelogické a iracionálne,“ tvrdí primátor Komárna a podpredseda Únie miest Slovenska Béla Keszegh.

Mení sa aj rozdelenie krajov. Z pôvodných ôsmich plánuje ministerstvo vytvoriť päť veľkých. Rezort vnútra sa nevyjadril, či sú uniknuté mapy pravdivé ani čo znamenajú.

„Reforma sa nachádza vo vysoko internej fáze, a preto akékoľvek potvrdenie, vyvrátenie by mohlo spôsobiť zbytočné reakcie, ktoré by sa neskôr mohli zneužiť na prípravu volebnej kampane niektorých jednotlivcov a tomuto sa chcem vyhnúť,“ priblížila hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

Nová reforma plánuje znížiť počet okresov aj krajov

Podľa aktuálnych informácií chce Ministerstvo vnútra SR znížiť počet okresov zo 79 na 46. Zároveň by rezort vytvoril jednotky verejnej správy nižšieho stupňa, ktoré by boli istou formou subregiónov. Nová reforma by vytvorila megaokresy Bratislava, Trnava či Košice. Naopak, úplne by zanikli menšie regióny ako Komárno, Galanta, Sobrance či Detva.

Zmeny by zasiahli aj slovenské kraje. Namiesto súčasných 8 krajov by sme mali dokopy 5 regiónov. Vytvoril by sa Bratislavský, Západoslovenský, Severoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj.

