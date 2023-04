PREHĽAD: Do týchto desiatok destinácií odletíš za pár eur počas leta zo slovenských letísk

Letecká spoločnosť Ryanair bude počas letného letového poriadku prevádzkovať z Bratislavy 22 leteckých liniek: Alghero, Brusel, Burgas, Kodaň, Korfu, Dalaman, Dublin, Edinburgh, Eindhoven, Kaunas, Lanzarote, Leeds, Londýn, Malta, Manchester, Bergamo, Malorka, Paphos, Rím, Sofia, Solún, Trapani, Záhreb.

Letisko avizuje aj nové linky do egyptského Marsa Alamu pri Červenom mori, do litovského Kaunasu, gréckej metropoly Atény a hlavného mesta Čiernej Hory Podgorica. Takmer každý deň sa bude lietať do Burgasu aj do Londýna.

Letná dovolenka pri mori aj na severe Európy

Letný letový poriadok na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika platí od 25. marca. Novú linku do hlavného mesta Grécka bude dvakrát týždenne prevádzkovať Aegean Airlines. Do populárneho litovského mesta Kaunas bude Ryanair lietať trikrát za týždeň. Nízkonákladovka pravidelný let do Kodane na leto zrušila.

Do Podgorice bude pravidelne dvakrát za týždeň lietať spoločnosť Air Monte Negro a lety do egyptského Marsa Alamu zabezpečí Air Cairo.

Okrem Burgasu bude Ryanair dvakrát za týždeň lietať do chorvátskeho Záhrebu. Z obľúbených dovolenkových destinácií sa bude z Bratislavy lietať aj na Cyprus, Sardíniu, Sicíliu, Malorku, ale aj do tureckého Dalamanu pri Stredozemnom mori a do gréckych letovísk Korfu, Heraklion, Rodos a Zakyntos.

Na dovolenku sa bude dať letieť aj z malých slovenských letísk

Letná sezóna sa začne na košickom letisku už 26. apríla. Východ Slovenska poteší najmä viac letov do Prahy a Londýna. Poľský národný dopravca LOT prevádzkuje šesťkrát týždenne obľúbenú linku do Varšavy. Počas celej sezóny je naplánovaných viac ako 550 charterových letov. Celý letný letový poriadok košického letiska si môžeš pozrieť tu.

Z Popradu lieta dvakrát za týždeň pravidelná linka do londýnskeho Lutonu, ktorú prevádzkuje Wizz Air. Charterové lety budú cez letnú sezónu lietať najmä do Turecka a Bulharska.



Od 19. apríla sa bude lietať aj z piešťanského letiska do izraelského Tel Avivu. Okrem toho bude letisko prevádzkovať lety do Egypta, Turecka a na Cyprus.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.