Čaputová by vo voľbách porazila Fica, Pellegriniho aj Harabina. Prieskum ukázal, ako by si s nimi poradila.

Prezidentka Zuzana Čaputová by v druhom kole prezidentských volieb vyhrala, aj keby boli jej protikandidáti Peter Pellegrini, Maroš Žilinka či Robert Fico. Vyplýva to z aprílového prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Ani jeden z hlavných aktérov prieskumu zatiaľ svoju účasť v budúcoročných prezidentskych voľbách zatial nepotrvrdil, Zuzana Čaputová svoje rozhodnutie oznámi čoskoro.

Z prieskumu vyplýva, že najväčším konkurentom by bol pre súčasnú hlavu štátu predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Ten by skončil s 28 %, zatiaľ čo Čaputová by získala 37 %.

Jasnejšie víťazstvo by Čaputová zaznamenala, ak by bol jej protivníkom niekoľkonásobný bývalý premiér Robert Fico. Fica by volilo 27 % opýtaných a Čaputovú 41 %.

Vyhrala by proti všetkým kandidátom

Najjasnejšie víťazstvo by súčasná prezidentka získala, ak by sa postavila proti bývalému sudcovi a neúspešnému kandidátovi prezidentských aj parlamentných volieb Štefanovi Harabinovi. V tomto dueli by získala až 42 % hlasov.

Ak by jej súpermi boli generálny prokurátor Maroš Žilinka, bývalý diplomat Peter Weiss a vedec Robert Mistrík, Čaputová by získala od 35 % do 40 %.

