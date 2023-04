Z bratislavského letiska rovno do exotickej destinácie. Kam sa po novom dostaneš priamou linkou?

OK

I keď sa Letisko M. R. Štefánika nachádza v našom hlavnom meste a je najväčšie v krajine, ponukami svojich letov a destinácií ani zďaleka nesiaha na to rakúske vo Schwechate. Mnoho ľudí teda preferuje odchod na dovolenku práve od našich juhozápadných susedov. V ďalšej sezóne sa však veci zrejme zmenia.

Bratislavské letisko v spolupráci s cestovnou kanceláriou Čedok a leteckou spoločnosťou Smartwings totiž prichádza s lákavými ponukami exotických destinácií, do ktorých sa budú môcť ľudia dostať počas zimnej sezóny. Za teplom sa po novom môžu vybrať na slnečnú Srí Lanku v južnej Ázii alebo do Zanzibaru na východe Afriky.

„Veľmi sa tešíme z noviniek, ktoré na slovenský trh prinášame. Ako odborník na exotické destinácie práve v týchto dňoch spúšťame predaj zájazdov na Srí Lanku a Zanzibar s odletom z Bratislavy. Na Srí Lanku pritom môžu slovenskí turisti vyraziť letom zo Slovenska vôbec po prvýkrát. Na Zanzibare ponúkame najširšiu sieť hotelových a ubytovacích možností na trhu, preto u nás môžu Slováci nájsť veľmi výhodné ceny aj skvelé výlety. V ponuke budú aj egyptské letoviská Hurgada a Marsa Alam. Pôjde o kombináciu vlastných charterových letov a odletov na pravidelných linkách,“ predstavil plány na nasledujúcu zimnú sezónu generálny riaditeľ Čedoku Stanislav Zeman.

Slováci sa môžu počas zimnej sezóny vybrať za exotikou priamym letom z Bratislavy. Zdroj: Čedok

Na priame spojenie leteckou linkou medzi Bratislavou a exotickými destináciami sa okrem cestujúcich teší aj Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Keketi. Významne to podľa neho rozšíri ponuku charterových destinácií z bratislavského letiska. V neposlednom rade má z noviniek radosť aj letecká spoločnosť, ktorá bude priame linky prevádzkovať.

„Sme radi, že pre nadchádzajúcu zimnú sezónu ponúkneme z Bratislavy ešte viac exotických destinácií. V spolupráci s cestovnou kanceláriou Čedok sme pripravili úplnú novinku – charterové lety do Colomba na Srí Lanke,“ dodáva Petr Šujan, riaditeľ Smartwings Slovakia.

Ďalšie diaľkové destinácie na Slovákov čakajú aj na priamych letoch zo susednej Prahy, odkiaľ sa bude v zimnej sezóne odlietať priamo do Dominikánskej republiky, na Madagaskar, do Thajska, do Kene alebo Ománu. Na dovolenku v zime z Letiska Václava Havla Praha môžu cestujúci letieť aj na Madeiru, Azorské aj Kanárske ostrovy.

