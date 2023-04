VIDEO: V Disneylande zachvátil požiar 14-metrového draka. Zábery pripomínajú sci-fi film

OK

Kalifornský Disneyland sa ocitol v plameňoch. Počas sobotňajšieho predstavenia začal v parku horieť takmer 14-metrový drak. Počas incidentu nedošlo k žiadnym zraneniam, informovala agentúra Reuters.



„Hlava draka začala tlieť a potom som zbadala plamene a dym,“ povedala návštevníčka parku pre televíziu ABC News.



Celý drak následne vzbĺkol v plameňoch, záchranári tak museli evakuovať personál z Ostrova Toma Sawyera, kde sa predstavenie odohrávalo.



ABC News sa odvolávala na videá z incidentu, na ktorých vidno, ako si návštevníci nahrávajú predčasný záver šou, zatiaľ čo ich zamestnanec parku cez amplión informuje, že predstavenie už nebude ďalej pokračovať pre „nepredvídané okolnosti“.

Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania.

