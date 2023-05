VIDEO: Študent v galérii zjedol banán v hodnote 120 000 €. Na svoj čin mal bizarné vysvetlenie, zareagoval už aj autor diela

Juhokórejský študent umenia Noh Huyn-soo zjedol banán zo známeho umeleckého diela od Maurizia Cattelana v hodnote 120 000 dolárov. Podľa denníka The Guardian svoj čin odôvodnil tým, že bol hladný.

