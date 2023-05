Vyťahuj letné outfity. Slováci si budú koncom týždňa užívať krásne slnečné počasie, teploty v týchto miestach prekročia 20 °C.

OK

Aktuálne na území Slovenska prevláda prevažne oblačné a upršané počasie, ktoré sa však v nasledujúcich dňoch zmení na príjemné jarné teploty, informuje iMeteo.sk.

V nasledujúcich dňoch Slovákov čaká slnečné počasie vo viacerých regiónoch krajiny. V niektorých miestach sa môžeme tešiť až na teploty okolo 23 stupňov Celzia. Najteplejšie bude už tradične na juhozápade, juhu a juhovýchode Slovenska. V severných oblastiach treba počítať s maximálnymi teplotami od 15 do 17 stupňov Celzia.

Teploty na západe Slovenska budú dosahovať od 19 do 21 stupňov Celzia, na strednom Slovensku od 15 do 20 stupňov a na východe sa budú pohybovať od 14 do 21 stupňov Celzia.

V sobotu sa slnečné počasie zmení na oblačné s občasnými zrážkami. Teploty napriek tomu zostanú pomerne rovnaké. Nedeľa by mala byť slnečná a teploty by sa mali pohybovať od 17 do 22 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

