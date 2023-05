Spevák Ed Sheeran oznámil, že ukončí kariéru, ak prehrá svoj aktuálny súdny spor. Čelí obvineniu z plagiátorstva.

Britský hudobník Ed Sheeran čelí súdnemu sporu, v ktorom sa musí brániť obvineniu z plagiátorstva. Pri komponovaní svojho hitu Thinking Out Loud údajne vykradol hit Let’s Get It On od speváka Marvina Gaya.

Spevák sa počas súdneho sporu hájil s gitarou v ruke, pred porotou zahral časť pesničky a vysvetlil, že pieseň zložil v roku 2014, keď sa zamiloval. Námet na pieseň o nekonečnej láske podľa svojich slov čerpal zo vzťahu starých rodičov. Informuje o tom portál The Independent.

Zdroj: Getty Images/Jeff Spicer

Hudobníka za plagiátorstvo zažalovala Kathryn Townsend Griffin, dcéra Eda Townsenda, ktorý je spoluautorom Marvinovho hitu. Thinking Out Loud pritom patrí k najväčším hitom britského speváka a v roku 2016 zaň získal cenu Grammy.

Žalobkyňa ako dôkaz uvádza video, kde Sheeran počas jedného zo svojich starších koncertov plynulo prechádza zo svojej skladby Thinking Out Loud do Marvinovho hitu Let’s Get It On.

Žalobu však Sheeran berie ako obmedzovanie svojej tvorby a dodal, že by bol hlupák, ak by skladbu okopíroval a následne sa takto odhalil pred obrovským publikom. Spevák zároveň uviedol, že ak súd prehrá, svoju hudobnú kariéru okamžite zavesí na klinec.

