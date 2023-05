VIDEO: Putin na vojenskej prehliadke obvinil Západ, že vedie otvorenú vojnu s Ruskom. V uliciach Moskvy citeľne chýbali tanky

V Rusku dnes oslavujú Deň víťazstva nad fašizmom. Na moskovskom Červenom námestí sa už tradične koná vojenská prehliadka ruskej armády a techniky. Aj tento rok sa na prehliadke zúčastňuje prezident Vladimir Putin, ktorý v úvode svojho prejavu pogratuloval vojakom a uviedol, že „voči Rusku sa teraz vedie skutočná vojna,“ informuje BBC.

„Rusko zostáva verné úspechom 2. svetovej vojny, zatiaľ čo západné krajiny zabudli, kto porazil nacistov,“ povedal v prejave Putin. Západ obvinil z rusofóbie a z túžby po porážke Ruska. Putin vyhlásil, že Rusko túži po budúcnosti v mieri. Prejav venoval vojakom, ktorí za Rusko v konflikte bojujú. „Všetci sa za vás modlia,“ odkázal im.

Putin: The West provokes conflicts and upheavals, destroys traditional values in order to continue to dictate its own rules, and in fact, a system of robbery and violence pic.twitter.com/bb1lF0yWBl

Demokraticky zvolenú ukrajinskú vládu Putin v prejave opätovne označil za neonacistický režim. Vládu prezidenta Volodymyra Zelenského dokonca prirovnal k nacistom, ktorých musel Sovietsky zväz poraziť v druhej svetovej vojne.

Vojnu vedenú proti Ukrajine pritom opäť nazval špeciálnou vojenskou operáciou a priamo na námestí si podal ruky s prítomnými veteránmi 2. svetovej vojny aj pozvanými hosťami. Do Moskvy pri tejto príležitosti pricestoval bieloruský prezident Alexander Lukašenko.

Vojenská prehliadka v centre Moskvy bola tento rok podľa zverejnených záberov výrazne skromnejšia ako minulé roky. V uliciach sa v porovnaní so zábermi z uplynulých prehliadok presúvalo výrazne menej vojenskej techniky, pričom najväčší nedostatok sa týkal napríklad tankov.

I’m watching the ruzzia “victory day parade”.. this is the street view last year compared to this year.. I wonder.. what happened to all the tanks??? 🤔🚜😆 pic.twitter.com/UmZHun7po3