Politológ a odborník na Ukrajinu Alexander Duleba si myslí, že je potrebné, aby Európa vytvorila iniciatívu, ktorá by umožnila európskym krajinám konať samostatne v oblasti obrany. V opačnom prípade nás čaká veľký existenčný problém.

„Európa nemôže rezignovať na svoju vlastnú bezpečnosť, najmä keď administratíva prezidenta Trumpa nastavila politiku tak, ako ju nastavila. Trump bude Európu do tohto paktu tlačiť veľmi dôrazne, a preto sa očakáva, že vznikne právny subjekt, ktorý zabezpečí obrannú spoluprácu mimo rámca EÚ,“ povedal v rozhovore.

Myslíte si, že sa skutočne blížime ku koncu vojny?

Všetko má svoj koniec, aj táto vojna, no nemyslím si, že sa blížime k rýchlemu rozuzleniu. Aj keby sa podarilo zastaviť aktívne boje a konflikt by bol zmrazený na existujúcej frontovej línii k určitému dátumu, neznamená to okamžité riešenie. Zdá sa, že obe strany konfliktu si uvedomujú, že vojenské riešenie nie je možné.

Toto je realita po troch rokoch vojny. Preto sa čoraz viac diskutuje o potrebe pauzy v bojoch, no otázkou zostáva, či sa podarí dospieť k mierovým rokovaniam. Očakávam, že v najbližšom období by prezident Trump mohol zohrávať kľúčovú úlohu pri snahách o zastavenie bojov. Treba však zdôrazniť, že prímerie ešte neznamená mier.

Následne by na Ukrajine prebiehali voľby, čo by trvalo minimálne 3 až 4 mesiace. To znamená, že reálne mierové rokovania by sa mohli začať najskôr v druhej polovici tohto roka. Navyše, ťažko si predstaviť, že by dohodu za Ukrajinu podpisoval niekto, kto by ju nevyrokoval.

Ak by sme sa držali tejto logiky, reálne mierové rokovania by sa mohli začať koncom roka 2025 alebo až v roku 2026 – a to len v prípade, že sa obe strany predtým dohodnú na ich formáte – to znamená, že kto bude sedieť za stolom.

Aktuálne teda nie je možné, že by Trump s Putinom vyrokovali konečný mier? Mier neznamená len zastavenie bojov, ale aj vyriešenie príčin vojny, aby sa konflikt neopakoval. Momentálne však na to neexistuje odpoveď, a preto sa dá hovoriť len o vojenskom prímerí, ktoré však ešte neznamená udržateľný a spravodlivý mier. Tento konflikt ovplyvňuje nielen Rusko a Ukrajinu, ale aj celkovú bezpečnostnú situáciu v Európe.

Vojna prepísala pravidlá, ktoré v Európe platili, a ak chceme mať stabilitu, musíme prehodnotiť európsky bezpečnostný poriadok. Tento proces bude zložitý a môže znamenať aj výrazné zmeny v EÚ a NATO.