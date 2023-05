Finančná správa oznámila veľký výpadok, ktorý sa dotkne všetkých. V týchto dňoch nebude fungovať.

OK

Od 12. 5. 2023 od 12.00 do 15. 5. 2023 do 23.59 h je naplánovaná údržba portálu Finančnej správy SR. Správa to oznámila na Facebooku.

V tomto čase sa nebudeš môcť na portál prihlásiť, fungovať nebude ani aplikácia eDane. Znamená to, že sa zastaví aj možnosť podávania formulárov, obmedzí sa aj podanie a spracovanie podaní podliehajúcich správnemu poplatku.

„Rovnako nebude možné podávať žiadosti o registráciu na číslo EORI prostredníctvom vyplnenia príslušného formulára pre aplikáciu Live Agent,“ informuje ďalej na sociálnej sieti. Registrácie možné budú, ale len tým spôsobom, že vyplníš formulár žiadosti, ktorá je v prílohe č. 2 Vyhlášky MF SR č. 161/2016 Z. z. v platnom znení, a pošleš ju mailom na eori@financnasprava.sk.

Prípadné otázky zodpovedá registračný útvar telefonicky na číslach +421 52 7142803, +421 52 7142858, +421 52 7142841 alebo +421 917 607323.

