Fanúšikom splnil sen. Slovenská reprezentácia dostane na MS hviezdnu posilu z NHL, čaká sa ešte na rozhodnutie Tatara

Minuloročná draftovaná dvojka NHL Šimon Nemec už čoskoro posilní slovenskú reprezentáciu na hokejových MS. Počas tréningu pred úvodným zápasom s Českom to podľa portálu tvnoviny.sk potvrdil asistent trénera Peter Frühauf.

Obranca dostal oficiálne povolenie štartovať na šampionáte od svojho klubu New Jersey Devils po vypadnutí z play-off NHL. Hráč by mal do Rigy priletieť v sobotu, vďaka čomu by mohol nastúpiť už v pondelkovom zápase základnej skupiny proti Kanade.

„So Šimonom to vyzerá veľmi dobre. Je pripravený prísť. Jeho klub sa vyjadril, že ho pustia. Je to len otázka administratívy. Dnes v noci nášho času by mal letieť a čakáme, že dorazí. S Tomášom Tatarom sme v kontakte, chceme, aby nás posilnil, ale zatiaľ nevieme,“ uviedol Frühauf.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

