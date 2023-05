MS 2023 v hokeji: Slováci v ťažkom zápase porazili domáce Lotyšsko. Po prehre s Českom si tak pripísali prvé 3 body.

OK

OK

Pre Slovensko to bol druhý zápas na aktuálnych majstrovstvách sveta.

Slovensko zvíťazilo vo svojom druhom zápase na tohtoročných majstrovstvách sveta. Domáce Lotyšsko zdolali hokejisti 2 : 1. Hráči trénera Craiga Ramsayho si tak po úvodnej prehre s Českom (2 : 3) pripísali prvé tri body v tabuľke.

V nej figurujú aj Švajčiari, Kanaďania, Kazachstan, Nórsko a Slovinsko. Slovákov tak čaká ešte 5 zápasov základnej skupiny. Ten najbližší odohrajú v pondelok o 15:20 proti Kanade.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Úvod zápasu bol veľmi rýchly. Už po 44 sekundách strelil gól Matúš Sukeľ po defenzívnej chybe Lotyšov. No to bolo v podstate na prvú tretinu všetko. Žiaden ďalší gól či vylúčenie na jednej alebo druhej strane. Slováci mali prvé minúty navrch, no kvalitu mužstva ukázali aj Lotyši.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Sleduješ slovenských hokejistov na MS 2023? Áno, to si nenechám újsť. Keď mi výjde čas, rád si ich pozriem. Nie, nesledujem ich. Hlasovať Áno, to si nenechám újsť. 70% Keď mi výjde čas, rád si ich pozriem. 10% Nie, nesledujem ich. 20%

Druhá tretina už bola o čosi iná „muzika,“ no nanešťastie pre Lotyšsko. Z pohľadu Slovenska sa niesla v duchu dvoch vylúčení. To prvé, ktoré zavinil Libor Hudáček hráči ustáli. Ustáli aj druhé, ktoré si odsedel Oliver Okuliar. Ten sa na trestnú lavicu dostal po tom, čo sa mu pri strele nalomila hokejka, čo si neuvedomil a chcel s ňou zachytiť puk, čo je proti pravidlám. Počas oslabenia Slovensko podržal dobre chytajúci Stanislav Škorvánek. Ten Lotyšom zhatil 100 % šancu.

Hoci sme gól v oslabení neinkasovali, dostali sme ho, paradoxne po návrate Okuliara na ľad, keď sa slovenskí hokejisti snažili streliť druhý gól. Puk im však prepadol a lotyšský útočník Rodrigo Abols v nájazde na brankára strelil prehľadný gól.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Tretia tretina potvrdila tri veci. Vzornú disciplínu Lotyšska, pretože počas celého zápasu sa nedopustili ani jedného faulu. Ďalej, že Slovensku sa počas zápasu nedarilo vyhrávať vhadzovania. A tretiu, že túžba slovenských hokejistov vyhrať bola silnejšia, než tá lotyšská. V 50. minúte zápasu sa totiž kapitánovi Marekovi Hrivíkovi podarilo dorážkou streliť gól na 2 : 1. Stav sa už do konca zápasu nezmenil, hoci Lotyši mali k dispozícii dvojnásobnú presilovku.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.