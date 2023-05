MS 2023 v hokeji: Slováci držali so Švajčiarmi krok takmer do konca. Bojovný výkon body nepriniesol.

Až do zápasu so Slovenskom Švajčiari neinkasovali ani jeden gól. Prvý inkasovali od Andreja Kudrnu.

Hráči trénera Craiga Ramsayho si v štvrtom zápase na MS síce žiadne body nepripísali, no predviedli parádny výkon a Švajčiarom prekazili doposiaľ ukážkové skóre. Až do zápasu so Slovenskom totiž na šampionáte neinkasovali ani jeden gól.

Prvým gólom zápas otvorili Švajčiari, keď ich už po piatich minútach poslal do vedenia Jonas Siegenthaler. Skóre na 2:0 následne v druhej tretine ešte zvýšil Nino Niederreiter.

Na druhý gól sme však Švajčiarom odpovedali po neuveriteľných 21 sekundách. Vďaka presnému zásahu Andreja Kudrnu tak Slováci znížili skóre na 1:2.

Prvú presilovú hru Slováci hrali po 30 minútach zápasu, svoju prevahu napriek tomu nedokázali premeniť a skórovať. Tesne pred koncom druhej tretiny však skóre na 2:2 vyrovnal Pavol Regenda. Napriek vyrovanému stavu Švajčiari v pomere striel jednoznačne dominovali.

Do záverečnej tretej tretiny hráči síce vykročili za vyrovnaného skóre avšak bez Samuela Kňažka, ktorý okamžite po strelenom góle odišiel na trestnú lavicu. V tretej tretine sa Švajčiari opäť dostali do vedenia. Nešťastne tečovanú strelu Michala Ivana poslal do brány Christian Marti a zvýšil skóre na 2:3. V úplnom závere zápasu ešte Švajčiari korigovali výsledok zápasu na 2:4 strelou do prázdnej brány.

Slovenský káder dnes na štvrtý zápas majstrovstiev sveta v Rige nastúpil bez útočníka Petra Cehlárika, ktorý sa zranil v zápase proti Kanade a stretnutie nedohral. Rozpis zápasov majtrovstiev sveta si môžeš pozrieť tu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

