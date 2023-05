POSTUPOVÁ KALKULAČKA: Slováci nemajú štvrťfinále vo vlastných rukách, do posledných chvíľ budú sledovať zápas súperov

OK

Výhra slovenskej reprezentácie so Slovinskom zabezpečila to, že Slováci sú priebežne na piatej priečke s 8 bodmi. Štvrté Lotyšsko nad nimi vedie o 3 body. Ak však chce slovenský tím postúpiť do štvrťfinále, musí vyhrať v riadnom hracom čase s Nórskom a zabezpečiť si tak rovnaký počet ako domáce Lotyšsko.

K postupu však potrebujú aj výhru Švajčiarska nad Lotyšskom, ktoré by tak so zhodným počtom bodov malo v porovnaní so Slovenskom nevýhodu prehry vo vzájomnom zápase.

Do štvrťfinále s istotou postúpi Švajčiarsko, ktoré nemá na konte ani jeden prehratý zápas a zatiaľ si pripisuje 18 bodov. Druhý v tabuľke sú Česi s 13 bodmi. Na treťom mieste je kanadská reprezentácia, ktorú však čakajú ešte dva zápasy. Posledné zápasy o postup do finále sa odohrajú v pondelok 22. mája a v utorok 23. mája.

Program – skupina B:

Pondelok 22. 5. 15.20 h Kanada – Nórsko

Pondelok 22. 5. 19.20 h Kazachstan – Slovinsko

Utorok 23. 5. 11.20 h Slovensko – Nórsko

Utorok 23. 5. 15.20 h Kanada – Česko

Utorok 23. 5. 19.20 h Švajčiarsko – Lotyšsko

