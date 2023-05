Bardejovskí lekári omylom prepichli pacientke priedušnicu. Bežná operácia sa jej stala osudnou.

Bardejovských lekárov súdia za usmrtenie 54-ročnej ženy. Tej pri operácii žlčníka nesprávne zaviedli trubicu do hrdla a prepichli jej priedušnicu. Okamžite ju vo vážnom stave museli previesť do Košíc, kde zistili, že pacientka má priedušnicu deravú a hnisavú. Žena po troch dňoch zomrela na otravu krvi, píšu tvnoviny.sk.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil, že chybu spravili bardejovskí lekári. Nemocnica zaplatila pokutu 6 500 eur, lekári však vinu na celom prípade popierajú. V prípade uznania viny im hrozí 5 rokov vo väzení.

Vyšetrovanie najprv polícia zastavila ako neopodstatnené, no po kontrolách a posudkoch ho opäť otvorili. Obaja obžalovaní sa k prípadu odmietajú vyjadriť, no tvrdia, že postupovali podľa predpisov.

Pozostalí žiadajú odškodné 85-tisíc eur. Manžel nebohej pacientky tvrdí, že čakal, že sa mu lekári ospravedlnia. To sa však stále nestalo. „Každý je omylný, ja nie som sudca. Mali by si to aspoň uvedomiť, ospravedlniť sa, ale doteraz sa to nestalo,“ povedal manžel.

