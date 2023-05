Slováci si priplatia za učebnice pre školákov. Ministerstvo ukázalo, ako presne chce znížiť príspevky.

Slováci budú pravdepodobne platiť za učebnice pre deti viac ako pominulé roky. Rezort školstva dnes oznámil, akú sumu bude prispievať na knihy pre žiakov od začiatku nového školského roka, informujú Tvnoviny.

Nová čiastka príspevku pre školákov bude predstavovať približne len polovicu z toho, čo dostali tento rok. Podľa ministra školstva Daniela Bútoru sa však finálna suma ešte môže zmeniť.

Portál Tvnoviny dodáva, že na učebnice štvrtáka na základnej škole momentálne štát prispieval sumou 16 eur. Po novom by to bolo len 7,50 eura. Zmeny by zasiahli aj stredoškolákov, ktorých príspevok by okresali z pôvodných 11 eur na 6 eur.

Rodičia a školy nemajú na výber

Výšky príspevkov však podľa predstaviteľov škôl boli nedostatočné aj v minulosti. Nový škrt cez rozpočet má podľa nich len dve riešenia. Buď knihy vôbec neobjednajú, alebo zvyšný rozdiel doplatia rodičia maloletých.

Terajší šéf školstva Bútora tvrdí, že výsledná suma príspevku bude závisieť od ministerstva financií. „Tá suma, neviem, či taká zostane alebo bude vyššia. V tejto chvíli sme zverejnili čo sme vedeli. Ak bude vyššia, dáme vám vedieť, neviem to teraz garantovať,“ dodal.

Rodičia budú zrejme za učebnice pre svoje deti doplácať viac. Zdroj: TASR/František Iván

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.