Rodina pozostalej reaguje na prepustenie vodiča BMW, ktorý v centre Košíc zavinil smrteľnú nehodu

OK

OK

Košičan sa osobným autom BMW X5 rútil po Gorkého ulici v Košiciach, prešiel do protismeru a vo vysokej rýchlosti zrazil dvoch chodcov a vodiča vozidla v protismere.

Košičan spôsobil vo februári tohto roka vážnu dopravnú nehodu v centre Košíc, pri ktorej prišli o život traja ľudia. Vodiča súd prepustil po dvoch mesiacoch väzby, pretože neexistovala obava z pokračovania trestnej činnosti. Obžalovaný svoj čin ospravedlňuje epileptickým záchvatom, ktorý vraj dostal v momente, keď šoféroval vozidlo vo vysokej rýchlosti.

Rodiny obetí žiadajú od obžalovaného odškodné

Pri dopravnej nehode zomrel 64-ročný vodič Škody Fabie a dve dôchodkyne vo veku 67 a 59 rokov. Ich rodiny chcú žiadať od 43-ročného Ivana odškodné.

„Nemôžeme podať ani odvolanie proti rozhodnutiu. To, že obvineného prepustili z väzby, neznamená jeho vinu alebo nevinu. K tomu, ako prebieha vyšetrovanie, sa nebudem vyjadrovať. Dávame prednosť kvalite vyšetrovania pred jeho rýchlosťou. Budeme zvažovať aj návrh na odškodnenie už v trestnom konaní,“ oznámila advokátka Slávka Kováčová pre Nový Čas.

Na tragickú udalosť reagovala aj dcéra jednej z usmrtených Viktória.

„Už som sa dozvedela, že vodiča prepustili. Veľa sa na to povedať nedá. Na jednej strane píše ospravedlňujúce listy, kde uvádza, že spravodlivo prijme trest, na druhej strane sa snaží dostať z väzby. Čiastočne tomu rozumiem, lebo chce byť pri svojej rodine, lenže jeho vinou ja už úplnú rodinu nemám. Nie som si istá, či s ním môžem súcitiť. Nie je jednoduché žiť s vedomím, že zabil niekoľkých ľudí. Bude musieť myslieť na to, ako to vysvetlí deťom. Neviem, či si prepustením pomohol,“ reagovala Viktória, ktorá v dôsledku incidentu prišla o matku.

Košičan, ktorý spôsobil nehodu, je síce na slobode, no čoskoro sa postaví pred súd.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.