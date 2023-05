Slovákom sa na dovolenke oplatí natankovať. Pozri si, koľko ušetríš v Chorvátsku či Slovinsku

OK

Mnoho Slovákov do krajiny cestuje práve autom.

V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov zdvíhajú ceny benzínu a nafty. Chorvátska vláda oznámila, že vodiči budú v najbližších týždňoch drahšie tankovať. Mnoho Slovákov do Chorvátska cestuje práve autom a v najbližších dvoch týždňoch by mali počítať s malým navýšením, píše tn.nova.cz.

Liter benzínu bude po novom stáť 1,32 eura a liter nafty 1,24 eura. V porovnaní s predchádzajúcimi cenami ide o drobné navýšenie a ceny budú platiť nasledujúcich 14 dní. Slovákom sa však oplatí v Chorvátsku natankovať plnú nádrž, pretože rozdiel v cene benzínu na Slovensku a v Chorvátsku je momentálne takmer 30 centov a v cene nafty 20 centov.



Už od začiatku tohto roka určuje ceny pohonných hmôt chorvátska vláda. Podľa webu Dnevik by stál benzín 1,54 eura a nafta 1,46 eura, ak by to tak nerobila.

Ceny pohonných hmôt

Benzín Nafta Chorvátsko 1,32 € 1,24 € Slovensko 1,60 € 1,44 € Rakúsko 1,56 € 1,49 € Slovinsko 1,42 € 1,46 €

