Vytratí sa z našich čerpačiek klasická nafta? Nový ekologický KlimaDiesel sľubuje revolúciu, vyrábajú ho z odpadu a nestojí veľa.

Na nemeckých čerpacích staniciach sa postupne objavuje nové alternatívne palivo, ktoré dostalo názov KlimaDiesel25. Z environmentálneho hľadiska je podľa výrobcu Klima Kraftstoffe lepšou alternatívou klasických pohonných hmôt, pričom používať ho môžu všetky dieselové autá bez rozdielu, informuje portál Kreiszeitung.de.

Európska únia v marci schválila nariadenie, podľa ktorého sa po roku 2035 budú môcť na jej území predávať nové vozidlá so spaľovacími motormi výlučne v tom prípade, ak budú na svoj pohon využívať klimaticky neutrálne palivo.

Aj preto teraz v Nemecku stúpa popularita ekologickejšej nafty DK25, ktorá je z 33 percent vyrobená z odpadov a biologických zvyškov, ako napríklad rastlinných tukov. Výrobca paliva tvrdí, že ekologická nafta do ovzdušia vypúšťa o 25 percent menej emisií CO 2 ako klasická nafta či benzín.

Vodiči sa nemusia obávať toho, že by svoje auto museli na používanie paliva KlimaDiesel25 akokoľvek upravovať, nafta je vhodná pre každé dieselové vozidlo. Nevýhodou však môže byť, že v Nemecku aktuálne stojí o približne 6 centov viac ako bežné palivo.

Nafta KD25 sa prvýkrát dostala na trh začiatkom tohto roka na čerpacích staniciach Classic v nemeckom meste Kirchweyhe, no postupne by sa mala rozširovať do celého Nemecka. Výrobca Klima Kraftstoffe vraj pracuje aj na vývoji ekologickejšieho benzínu, no ten je zatiaľ od uvedenia na trh vzdialený dlhé mesiace.

#Sustainably into the future with #KlimaDiesel. ⛽🌱 Last week was the sales launch of the KlimaDiesel25 to which the CLASSIC filling station in Hoya had cordially invited the general public. Our Sales Manager North Frank Lokau was on site & is excited about the new biodiesel. pic.twitter.com/Ruf9Rqw8BO