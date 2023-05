Medveďa ste autom vystrašili tak, že mohol niekoho napadnúť. Zásahový tím ostro kritizuje mužov, ktorí ho pri Zvolene naháňali

Dvaja muži včera autom naháňali medveďa po ceste v obci Lieskovec pri Zvolene. Skoro dvojminútový záznam zachytáva pohľad z auta prenasledovateľov, pričom medveď po celý čas beží priamo cez dedinu a osvetľujú ho len predné svetlá vozidla. Celý videozáznam si pozri tu.

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody preto vyrazil do Lieskovca, kam ho privolal miestny starosta. Členovia tímu pri obchádzke obce nezaznamenali výskyt žiadneho medveďa v okolí.

Tím však ostro kritizuje vodiča, ktorý medveďa po dedine naháňal. Podľa tímu išlo v tomto prípade o jedinca, ktorý migroval, pričom bol pri migrácii cez cestu v obci pristihnutý posádkou motorového vozidla.

Medveď by šiel po svojom

„Na stret s automobilom reagoval medveď úplne prirodzene a inštinktívne, a to tak, že začal utekať. Ak by vodič automobil zastavil v dostatočnej vzdialenosti, medveď by pokojne prešiel cez komunikáciu a pokračoval by vo svojej trase bez toho, aby prenikol do intravilánu obce,“ kritizovali vodiča.

Podľa zásahového tímu bolo vodičovo správanie neprimerané a nezmyselné. Svojím konaním ohrozil aj možných chodcov, ktorí sa vtedy na ulici mohli nachádzať.

„Vystresovaného medveďa vohnal priamo do intravilánu obce. V prípade, že by sa v tom čase nachádzal v okolí chodec, je veľmi pravdepodobné, že vystresovaný medveď by naňho zaútočil.“ Zásahový tím radí, aby vodiči umožnili prechod cez cestu všetkým zvieratám.

