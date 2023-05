Nevinný Američan sedel 33 rokov v base. Toto povedal po oslobodení

Po 33 rokov vo väzení prepustili na slobodu muža z Kalifornie, ktorý bol celý čas nevinný. V prípade Daniela Saldanu z mesta Baldwin Park neďaleko Los Angeles sa totiž objavili nové informácie a dôkazy, podľa ktorých zločin nespáchal, informuje CNN.

Dnes už 55-ročného Američana poslali do väzenia ešte v roku 1990 za pokus o vraždu. Odsúdený bol ako 22-ročný spoločne s ďalšími dvomi väzňami (Raul Vidal a April Gallegos) kvôli incidentu, pri ktorom bola počas jazdy autom ostreľovaná skupina šiestich stredoškolákov po školskom zápase amerického futbalu. Tých si zrejme pomýlili s členmi gangu. Dvaja z nich boli po streľbe zranení.

Saldana po celý čas trval na svojej nevine, pričom na súde hovoril, že na mieste činu sa v tom čase ani nenachádzal. Podľa okresného prokurátora Los Angeles Georgea Gascóna prehovoril o jeho nevine jeden z útočníkov – Raul Vidal ešte v roku 2017.

Daniel Saldana, ktorý bol neprávom odsúdený na doživotie. Zdroj: TASR/AP

„Viem, že je to v rozpore s tým, čo hovorí spis, ale Daniel Saldana je mojou obeťou. V skutočnosti je nevinný,“ povedal Vidal a ako druhého strelca označil iného muža. Vidal bol navyše podmienečne prepustený a deportovaný, pretože bol v USA nelegálne. „Nikdy som nestratil nádej,“ povedal Saldana na tlačovej konferencii. „Som na 100 percent nevinný, a to hovorím od prvého dňa,“ dodal.

Prokurátor sa Saldanovi a jeho rodine ospravedlnil za zlyhanie. „Viem, že to nevráti desaťročia, ktoré ste prežili vo väzení, a dúfam, že naše ospravedlnenie je pre vás aspoň malou útechou, keď začínate svoj nový život,“ uviedol. Podľa kalifornských zákonov má Saldana nárok na kompenzáciu za to, že bol neprávoplatne odsúdený. „Je potrebné presne určiť, koľko, no určite to nebude zanedbateľné množstvo peňazí,“ povedal pre CNN jeho právnik Mike Romano.

