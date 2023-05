Z Bratislavy odchádza obľúbený potravinový reťazec. Už poznáme náhradu, z hlavného mesta sa stiahol pre ekonomické ťažkosti

OK

Z Bratislavy odchádza obľúbený reťazec potravín Coop Jednota Dunajská Streda. Potraviny na Mierovej ulici, ktoré doteraz prevádzkovala, zaznamenávali dlhodobé problémy, a preto musela predajňa v uplynulých rokoch zmenšiť svoju predajnú plochu a zrušiť mnohé pulty.

V aktuálnej situácii preto padlo rozhodnutie, že Coop Jednota Dunajská Streda opúšťa bratislavský trh, píše SME.

Predajňa však za seba našla náhradu. „Coop Jednota Dunajská Streda končí s prevádzkovaním uvedených pobočiek, ale Coop Jednota naďalej ostáva v Bratislave s tým, že prevádzkovateľom predajní sa stáva Coop Jednota Nové Zámky,“ hovorí predseda predstavenstva Coop Jednoty Dunajská Streda Ľudovít Kulcsár.

Ekonomicky silnejší hráč

Jedným z dôvodov výmeny je ekonomická sila firmy Coop Jednota Nové Zámky oproti dunajskostredskej značke. Zatiaľ čo Coop Jednota Dunajská Streda zaznamenala tržby 45 miliónov eur, Coop Jednota Nové Zámky mala v roku 2021 tržby skoro 126 miliónov.

Firma sa v Bratislave rozhodla odkúpiť tri predajne – na Mierovej ulici, Dulovom námestí a pri futbalovom štadióne.

Predajňa na Mierovej ulici už je v prevádzke, obchod na Dulovom námestí chystá otvorenie na jún. Podľa šéfa predstavenstva novozámockej Coop Jednoty by mali tretiu predajňu otvoriť v septembri. Nemalo by však ísť o jediné prevádzky, ktoré by chcel reťazec v Bratislave otvoriť.

Zdroj: Google/Street view

