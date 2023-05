FOTO: Srbský tenista Djoković napísal na kameru kontroverznú správu. Poslal odkaz do Kosova, kde sa rozpútalo násilie

Srbská svetová trojka Novak Djoković v pondelok na tenisovom turnaji French Open v Paríži zariskoval, že vyvolá politickú kontroverziu, keď po svojom víťazstve v prvom kole napísal odkaz o Kosove. „Kosovo je srdcom Srbska. Zastavte násilie,“ napísal 22-násobný grandslamový šampión na objektív kamery v srbčine.

Približne 25 vojakov mierových síl NATO, ktorí bránili tri radnice v severnej časti Kosova, v pondelok utrpelo zranenia pri zrážkach so srbskými demonštrantmi. Srbský prezident Aleksandar Vučić v piatok uviedol armádu do najvyššieho stupňa pohotovosti.

K incidentom došlo deň po tom, ako generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Kosovo, aby zmiernilo napätie so Srbskom po zrážkach medzi kosovskou políciou a demonštrantmi, ktorí nesúhlasia s tým, aby v etnicky srbských oblastiach úradovali albánski starostovia.

Podľa Vučića bolo v pondelok zranených 52 Srbov, z nich traja vážne. Kosovská prezidentka Vjosa Osmaniová obvinila srbského kolegu z destabilizácie Kosova. Srbsko ani Rusko ako jeho tradičný spojenec neuznávajú nezávislosť Kosova, pričom Moskva zablokovala snahu tejto krajiny stať sa členom OSN. Srbsko stále považuje Kosovo za súčasť svojho územia.

„Neexistujú nijaké oficiálne grandslamové pravidlá o tom, čo hráči môžu alebo nemôžu povedať. Francúzska tenisová federácia (FFT) v tejto veci nevydá žiadne vyhlásenie ani nezaujme žiadne stanovisko,“ uviedli pre Reuters predstavitelia FFT, ktorá French Open organizuje.

"#Kosovo is the heart of #Serbia! Stop the violence", wrote Novak #Djokovic, after winning the opening match at Roland Garros. pic.twitter.com/A0xJaKiaY5