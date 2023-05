Naď je podľa Facebooku stále ministrom obrany. Zháňa preto číslo na Zuckerberga

Bývalý minister obrany Jaroslav Naď zháňa kontakt na vedenie Facebooku. Týmto spôsobom sa snaží vyriešiť problém s premenovaním svojho profilu na sociálnej sieti. Napriek tomu, že pozíciu ministra už vyše dvoch týždňov nezastáva, jeho oficiálna facebooková stránka má stále názov „Jaro Naď – minister obrany SR“.

Statusom Naď reagoval na vlnu kritiky, ktorá sa na neho valí zo strany nespokojných občanov. Časti sledovateľov totiž prekáža, že má za pomlčkou v profile stále funkciu, ktorej bol prezidentkou pozbavený.

„Verte, že by som to rád zmenil, no FB mi opakovane z nepochopiteľných dôvodov nechce povoliť zmenu. Odôvodňujú to tým, že mám overený účet s modrou fajkou, ktorý oslovuje veľké publikum, preto nesúhlasia so zmenou, ktorá by mohla viesť k pomýleniu ľudí. Podľa ich logiky mám preto radšej zjavne uvádzať nepravdu,“ uviedol Naď a dodal, že podobný problém má aj predseda strany Demokrati Eduard Heger, ktorý zastával funkciu premiéra.

Beriem aj číslo na Marka Zuckerberga

Exminister ďalej objasnil, že problém rieši s podporným strediskom spoločnosti Meta a oslovil aj právnikov, ktorí spoločnosť v regióne zastupujú. Problémy so zmenou mena exministra donútili požiadať o pomoc aj jeho sledovateľov. „Beriem aj číslo na Marka Zuckerberga,“ vtipne poznamenal, pričom verejnosť ubezpečil, že už vyskúšal všetky dostupné možnosti.

