Boris Kollár: Vrtuľníkom budem chodiť celé leto. Klimatická kríza pre našu stranu nie je téma (Rozhovor)

Predseda parlamentu Boris Kollár rozbieha tretiu predvolebnú kampaň a dúfa, že sa jeho strane opäť podarí získať vyše 5 percent. Za predvolebné heslo si Sme rodina zvolilo normálnosť v politike. Refresheru prezradil, čo si pod ňou predstavuje. Zhodnotil aj pôsobenie Sme rodina v koalícii a zaujímal nás aj jeho názor na registrované partnerstvá či klimatickú krízu. Keďže sme sa zhovárali 1. júna, prvá otázka bola zrejmá.

Do Refresheru ste prišli na Medzinárodný deň detí. Je to pre vás výnimočný deň?Mám toho veľa. Svojim deťom sa však budem venovať až v sobotu, keď ku mne prídu na garden párty. I keď tie väčšie už nemajú záujem o kúzelníka či skákací hrad.

Ste vyťaženejší na deň detí alebo na Valentína?Myslím, že je to veľmi podobné. I keď darovať 20 srdiečok „si moja jediná“ je asi náročnejšie.

Ženy na rozdiel od detí asi nedokážete zhromaždiť na jedno miesto...

Áno. To sa naozaj nedá.

Keď ste vstupovali do politiky, mali ste slogan „Mne môžete veriť, ja nie som politik“. Teraz máte za sebou takmer dve volebné obdobia v parlamente. Ste už politik?Áno. Už som politik, ale normálny, keďže som podporil každý zákon, ktorý mohol pomôcť ľuďom, pričom som nepozeral na to, či ho predkladá Robert Fico, Marian Kotleba, Andrej Danko, Béla Bugár, Igor Matovič či Richard Sulík.

Nikdy som nezačínal hádky ani nerozoštvával spoločnosť. Nepísal som statusy, neposielal som ľudí na psychiatriu či kopať hroby. Aj preto som si dokázal udržať dobré vzťahy naprieč celým politickým spektrom.

Normálnosť v politike obhajujete tým, že ste nevytvárali škriepky či konflikty. Hneď niekoľkokrát ste však dávali vlastnej koalícii ultimátum, podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu ste nazývali farizejom a pamätáme si aj spor s Máriou Kolíkovou o kolúznej väzbe...

To neboli škriepky. Vždy išlo o zásadné stanoviská. Pri zásadných veciach sa môžete vyhraniť aj týmto spôsobom.

Obhajujete teda skôr svoju pokojnú formu komunikácie?

Áno. Za zatvorenými dverami boli hádky. S Igorom Matovičom som si vo veľa veciach nerozumel, no vyriešili sme si to tak, ako sa patrí. Veľakrát som na úrade vlády buchol dverami, no vyhol som sa novinárom a nepísal som ani nenávistné statusy. Nechal som to odstáť, potom sme si sadli a našli kompromis. Nikdy sme na seba neútočili, lebo som sa správal normálne. Keby som ho začal urážať, vrátil by mi to.

Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

Nedávno ste prileteli na slávnostné otvorenie ihriska „Rodinka“ vrtuľníkom. Aj to je normálne?

Prečo by to nemalo byť normálne?

Verejnosť ani ústavní činitelia bežne vrtuľníkmi necestujú.

Priletel som vrtuľníkom, ktorý vlastní môj parlamentný kolega Martin Borguľa, a daňových poplatníkov to nestálo ani euro. V ten deň som musel obehnúť celé Slovensko a inak som to nemohol stihnúť. Martin je vášnivý pilot a povedal, že to nie je problém. Nevidím na tom nič zlé a budem tak chodiť celé leto. Nebola to jednorazová akcia.

Všetci ústavní činitelia používajú letku ministerstva vnútra, ktorú majú plne k dispozícii. Keď lieta prezidentka vrtuľníkom, je to v poriadku, no keď to urobí Boris Kollár, je to zrazu problém?

Chápete, že to môže verejnosť vnímať rozporuplne?

Vrtuľníkom predsa nepristanem priamo na akcii, ale na okraji mesta a prídem autom alebo peši. Voličom je jedno, či prídem vrtuľníkom, vlakom, bicyklom alebo zoskočím padákom. Pre ľudí je podstatné, že prídem.

Ihriská „Rodinka“ z projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ste spolu s ministrom Milanom Krajniakom otvárali vo viacerých mestách. Nepripomína vám to predvolebné otváranie multifunkčných ihrísk Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom ?

Bol som len na troch z tristo otvorení. Spýtajte sa ľudí, či sú radi, že majú nové ihrisko. Keby nebolo našej strany a Milana Krajniaka, inkluzívne ihrisko by nemali. Je to naša zásluha. Prečo by sme sa tým nepochválili? My sme to vymysleli a vybojovali peniaze...

Pripomínam, že ide o peniaze daňových poplatníkov...Samozrejme, no bez nás by to nebolo. Je to lepšie ako investovať do nejakej lotérie. Bola to naša idea, ktorú sme zorganizovali. Vždy pri otvorení poďakujem ministerstvu a primátorom.

V septembri nás čakajú voľby. Z možnej budúcej koalície ste vylúčili Republiku a Smer. Bude to platiť, aj keď pre Sme rodina nebude iná možnosť ako vládnuť?

