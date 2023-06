Takto vyzerá auto, ktoré bude chodiť k pacientom namiesto sanitky. Záchranári nám ukázali, ako funguje

Nová legislatíva, ktorá by mohla začať platiť už od budúceho roka, pomôže záchranárom dostať sa k pacientovi skôr než doteraz. Na výjazd totiž okrem klasickej veľkej sanitky RZP vyštartuje aj lekár na osobnom aute. Hoci pacienta osobné auto do nemocnice neodvezie, na miesto dopraví lekára, ktorý mu podá prvú pomoc.

Zúčastnili sme sa na jeho prvom oficiálnom testovaní v službe. Na stanici Záchrannej zdravotnej služby ZaMED v Komárne nám auto predstavil hlavný záchranár regiónu Rastislav Krcho spolu s hlavným lekárom Martin Michalovom.

Záchranári nám prezradili, že hoci ide o osobné vozidlo, je omnoho lepšie vybavené než klasická veľká sanitka. „Posádka auta bude mať k dispozícii niektoré lieky, ktoré klasické sanitky s lekárom nemajú. Taktiež v ňom budú všetky ultrazvuky a prístroje na mechanické kompresie hrudníka,“ povedal pre Refresher lekár Martin Michalov.

Záchranné „žihadlo“

Keď sa blížime k stanici záchrannej služby, už v diaľke spozorujeme nablýskané biele „žihadlo“ s červeno-modrým polepom typickým pre záchranné vozidlá. Z auta odstaveného opodiaľ od ostatných sanitiek vystúpi muž v uniforme a prihovorí sa nám. Ide o hlavného záchranára regiónu Rastislava Krcha.

Nové vozidlo záchrannej služby. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Toto je náš nový prírastok, na ktorom sme spustili pilotný projekt nového typu posádky,“ poklepe záchranár po bielej kapote auta. Ide o plne elektrické vozidlo ŠKODA Enyag s pohonom 4 x 4, ktoré funguje na 80 kW batérii – najväčšej, akú výrobca poskytuje.

„Vozidlo je typu SUV s tým, že jeho kufor sme prestavali podľa legislatívy, ktorá je aktuálne v druhom čítaní. Je to naozaj perfektné auto so skvelými jazdnými vlastnosťami, neporovnateľnými so štandardnou sanitkou,“ priblíži Rastislav Krcho nadšený z toho, že vozidlo konečne môžu testovať v teréne. Keďže však novú legislatívu poslanci ešte neschválili, s osobným autom na výjazdy chodí aj vodič so štandardnou sanitkou.

Podľa slov záchranára momentálne testujú rozdiel v dojazdovom čase sanitky a osobného auta. „Už teraz môžeme s určitosťou povedať, že osobné auto bude na adrese rýchlejšie. Nedokážeme však povedať, koľko času navyše nám poskytne. V každom prípade, každá minúta či dve, o ktoré dorazíme skôr, môžu byť obrovským benefitom pre pacienta,“ dodá záchranár.

Hlavný záchranár regiónu Rastislav Krcho. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Hoci predo mnou auto vychvaľuje do nebies, ide o elektrické vozidlo, ktoré treba dobíjať. Pritom by malo byť takmer vždy k dispozícii na zásah.

„V rámci nášho regiónu nechodíme na zásahy ďaleké vzdialenosti. Väčšinou ide o adresy vzdialené od 10 do 20 kilometrov, čiže v dojazde auta, ktoré zvládne na nabitie podľa výrobcu prejsť 420 km, žiaden problém nevidím. Taktiež ho hneď po príjazde na pracovisko môžeme dobíjať. Rýchlonabíjačka dokáže dobiť batériu z nulového stavu na maximálnu kapacitu približne za tridsať minút. Samozrejme, pri výjazdoch toľko kapacity nespotrebujeme,“ vysvetlí Rastislav Krcho s tým, že energiu, ktorú minú počas zásahu, dokážu doplniť za pár minút.

Osobné auto s lepším vybavením než sanitka

Do našej konverzácie so záchranárom sa po chvíli zapojí aj hlavný lekár záchrannej služby Martin Michalov, aby nám vysvetlil, ako budú zásahy autom vyzerať v praxi. Podľa jeho slov bude osobné vozidlo viezť RV (rendez-vous) posádku, ktorá funguje v tzv. „stretávacom režime“.

Hlavný záchranár s hlavným lekárom v aute posádky RV. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Ide o posádku v zložení lekára a záchranára, ktorá sa vďaka lepšie manévrovateľnému osobnému autu môže dostať k pacientovi rýchlejšie než klasická sanitka. Osobné auto bude vyrážať k pacientom, ktorí sú v tom najťažšom stave a bojujú o čas,“ priblíži lekár Martin Michalov s tým, že takéto vozidlo síce nedokáže pacienta v kritickom stave transportovať, ale dovezie k nemu kvalifikovaný personál a potrebné vybavenie v čo najkratšom čase.

Lekár tvrdí, že auto s RV posádkou je dokonca lepšie vybavené než štandardné RLP posádky – záchranky zložené z dvoch záchranárov a lekára. „V prípade, že by prešiel zákon, ktorý má parlament momentálne na stole v takej podobe, v akej tam je, posádky RV budú mať k dispozícii aj niektoré lieky, ktoré iné sanitky nemajú. Taktiež budú vybavené všetkými ultrazvukmi a prístrojmi na mechanické kompresie hrudníka,“ doplní Martin Michalov s tým, že vďaka danému zariadeniu dokážu pacientov transportovať do nemocnice aj počas náhleho zastavenia krvného obehu. Počas toho, ako rozpráva, sa spoločne presunieme ku kufru auta, ktorý je plný rôznych zdravotníckych pomôcok a prístrojov.

Osobné vozidlo je lepšie vybavené než klasická sanitka. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Pomocou mechanických kompresií hrudníka môžeme napríklad transportovať do kardiocentra pacientov s infarktom myokardu – s náhlou zástavou srdca, ktorá sa nepodarí obnoviť na mieste udalosti,“ hovorí lekár s tým, že bez transportu by pacient s touto diagnózou nemal veľkú šancu na prežitie. Ako ho však lekár transportuje, keď prišiel na osobnom aute? Jednoducho, klasickou sanitkou.

Lekár príde prvý na aute, sanitka hneď po ňom

Martin Michalov nám prezrádza, že k pacientom s najťažším stavom nepôjde lekár sám.

„Ako som spomínal, ‚rendez-vous‘ znamená ‚stretnutie‘. Na adrese sa teda RV posádka stretáva s dvojčlennou RZP posádkou záchranárov, ktorá dorazí na klasickej veľkej sanitke,“ doplní lekár.



„RZP posádok máme 300, pričom len približne 70 z nich je lekárskych. Je to však úplne v poriadku, keďže RZP posádky tvoria vysokoškolsky vzdelaní záchranári, ktorí sa celé štúdium venovali iba urgentnej zdravotnej starostlivosti a na záchranu životov sú skvelo pripravení,“ doplní. Niektoré veľmi špecifické úkony, ktoré sa týkajú najmä pacientov v kritickom stave, však podľa jeho slov môže vykonať počas zásahu iba lekár.

„Keďže je na Slovensku viac staníc s RZP posádkami než RLP posádkami, znamená to, že je veľká šanca, že na adresu dorazia skôr záchranári a lekár až po nich. Práve tento problém rieši RV posádka, ktorá na osobnom aute prejde za rovnaký čas väčšiu vzdialenosť,“ dodáva Martin Michalov s tým, že čím skôr príde za pacientom lekár, ktorý je vzácny zdroj v systéme prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, tým má pacient na hranici života a smrti väčšie šance na prežitie.

Do nemocnice s lekárom aj bez neho

Keď už lekár dorazí na adresu, podľa stavu pacienta zhodnotí, či opustí RV posádku, presadne do sanitky a odprevadí ho do nemocnice. „Osobné auto v takomto prípade ide za sanitkou. V prípade potreby ho môže operačné stredisko využiť ako tzv. ‚first respondenta‘, pretože ho šoféruje záchranár vybavený prístrojmi. Ak zásah nedostane alebo ho ukončí, vyzdvihne lekára v nemocnici a opäť môžu spoločne pokračovať vo výjazde na ďalší zásah ako RV posádka,“ priblíži lekár.

Hlavný lekár Martin Michalov. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

V prípade, že by si stav pacienta po ošetrení nevyžadoval lekársky sprievod do nemocnice, posádka RV zostáva spolu, pripravená na ďalší zásah. „Ak ukončíme zásah, operačné stredisko nás vidí ako dostupných. Vo vrecku mám takýto prístroj, ktorý sa nazýva AVL – práve cezeň komunikujeme so strediskom,“ vezme lekár do ruky predmet, ktorý pripomína odolný mobilný telefón.

Vysvetľuje nám, že ak lišta svieti na zeleno, znamená to, že je posádka aktívna a k dispozícii na ďalší výjazd. „Hneď ako by mi sem prišla výzva, tento prístroj začne zvoniť a ja musím ihneď potvrdiť, že som ju prijal. Zo zákona musíme vyraziť zo strediska do dvoch minút, ale, samozrejme, vždy sa snažíme, čo najskôr,“ dodáva lekár.

AVL prístroj. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Na prístroji následne prepína rôzne statusy: keď vyrazí, potvrdí výjazd, neskôr, že je na adrese, a potom aj stretnutie s pacientom. „V prípade, že pacienta po ošetrení beriem do nemocnice, taktiež to potvrdím zmenou statusu. Keď zásah dokončím, pripravíme do piatich minút sanitku na ďalší výjazd a znova lišta ozelenie. Operačné stredisko tak vie, že sme voľní,“ dodá lekár.

Keďže sa záchranárom môže každú chvíľku rozzvoniť prístroj a chceme im dať chvíľku pokoj, rozhodneme sa rozlúčiť. Po pár krátkych rozhovoroch nám je jasné, že z nového osobného vozidla majú všetci radosť. Netešia sa však z neho ako autičkári, ktorí sa môžu voziť na rýchlom „žihadle“, ale ako empatickí profesionáli, ktorí vedia, že aj vďaka nemu dokážu zachrániť mnoho ďalších životov.

