Daj si pozor, čo máš v Španielsku za volantom oblečené a obuté. Hrozí ti pokuta.

Nový sprísnený zákon v Španielsku totiž vraví, že jazda bez trička je nebezpečná, rovnako ako, keď má vodič nevhodnú obuv. Za porušenie pravidiel šoférom hrozí pokuta vo výške od 80 do 200 eur.





„Španielska dopravná polícia považuje jazdu bez trička za hrozbu pre vašu bezpečnosť a schopnosť pohybu,“ tvrdí Andrew Jervis, generálny riaditeľ spoločnosti ClickMechanic, ktorá opravuje autá. Bezpečnostný pás môže vraj vodičovi spôsobiť na nahej pokožke zranenia a popáleniny.



Ako píšu Aktuality.sk, pokutu za šoférovanie „hore bez“ by si mohol dostať aj na Čiernej Hore či v Thajsku. Policajti by to totiž mohli vnímať ako obscénné správanie. Draho ťa to môže vyjsť tiež na chorvátskych ostrovoch Hvar, Pag či v Dubrovníku. Naopak, v takom Nemecku by si teoreticky mohol šoférovať aj kompletne nahý.





