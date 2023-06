VIDEO: Rusi vraj vyhodili do vzduchu priehradu pri Chersone, v kritickej zóne je 16 000 civilistov (+ MAPA)

Ukrajinská armáda v utorok oznámila, že ruské sily spôsobili výbuch na veľkej priehrade v meste Nova Kachovka na juhu Ukrajiny. Moskvou dosadený predstaviteľ tohto mesta v časti Chersonskej oblasti okupovanej Ruskom správu poprel.



„Ruské okupačné sily vyhodili do vzduchu priehradu (Nova) Kachovka,“ napísalo južné velenie ukrajinských ozbrojených síl na svojej stránke na Facebooku.



„Rozsah poškodenia, rýchlosť a množstvo vody a pravdepodobné oblasti zatopenia zisťujeme,“ dodalo južné velenie.

