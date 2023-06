Známa nízkonákladová spoločnosť ráno zrušila až 400 letov. Problém sa môže opakovať

Známa letecká nízkonákladová spoločnosť Ryanair ruší stovky letov, ktoré mali letieť nad Francúzskom pre štrajky francúzskych dispečerov, informuje o tom portál Daily Mail.

Zamestnanci dispečingu sú totižto dôležitou súčasťou pri nadviazaní kontaktu pri preletoch lietadiel cez vzdušný priestor Francúzska. Spoločnosť tak dnes ráno musela zrušiť až 400 letov z 3 200 naplánovaných. Na aktuálnu situáciu reaguje petíciou, ktorú podpísalo viac ako 1,1 milióna zákazníkov spoločnosti. V dôsledku štrajkov bolo tak celkovo zrušených až 4000 letov.

„Je absolútne neobhájiteľné, že lety z Írska do Talianska, z Poľska do Portugalska alebo zo Španielska do Nemecka sú zrušené len preto, že Francúzi chcú uprednostniť svoje vnútroštátne lety a zrušiť všetky prelety,“ reagoval na frustrujúcu situáciu generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary. Okrem spoločnosti Ryanair zaznamenala meškania, ale aj rušenie letov spoločnosť EasyJet.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.