FOTO: Hrozivé porovnania ukazujú skazu, ktorú narobil výbuch Kachovskej priehrady na Ukrajine. Takto pod vodou zmizli celé dediny

Výbuch, ktorý vážne poškodil Kachovskú priehradu na Ukrajine, už spôsobil rozsiahle devastačné škody. Potvrdzujú to satelitné zábery spoločností Planet Skysat a Maxar, ktoré zachytili rovnaké oblasti v okolí priehrady pred jej poškodením a krátko po tom, ako sa z nej voda vyliala na priľahlé mestečko Nova Kachovka a desiatky dedín.

Z fotografie pred explóziou a po nej je jasné, že silný prúd vody momentálne nedokáže nič zastaviť. O vážnosti situácie svedčí fakt, že Kachovská vodná nádrž, v ktorej priehrada zadržiavala vodu, má približne 50-krát väčší objem ako Liptovská Mara, pričom rozlohou viac ako 60-násobne presahuje Oravskú priehradu, ktorá je najrozľahlejšou na Slovensku.

These SkySat images capture water spilling over the Nova Kakhovka dam in southern Ukraine. The dam cuts through Ukraine’s Dnipro River, holding back a huge reservoir of water. The dam’s failure poses a humanitarian and ecological catastrophe.



📸 (1): 6/4/2023

📸 (2): 6/6/2023 pic.twitter.com/G9m4F8r93b