POZOR: V Bratislave pre silný dážď skolabovala doprava. Voda zaplavila podjazdy, tvoria sa dlhé kolóny a nepremávajú električky.

V Bratislave sú na viacerých miestach zaplavené ulice, tvoria sa aj rozsiahle kolóny. Na sociálnych sieťach o tom informujú obyvatelia hlavného mesta a Zelená vlna RTVS.



Na Račianskej ulici smerom do Krasnian sa vodiči zdržia v kolónach viac ako hodinu. V opačnom smere takmer polhodinu. „Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi smerom k Tunelu Sitina sa zdržíte polhodinu,“ avizovala Zelená vlna. Zároveň upozornila na to, že na Vajnorskej pod železničným podjazdom smerom do centra je vyplavený kanál. Vodiči sa tam zdržia asi 15 minút.

Aktuálna dopravná situácia v Bratislave. Zdroj: Google Maps



„Na Einsteinovej smerom na Prístavný most sa zdržíte asi 20 minút a v opačnom smere asi 15 minút,“ priblížila Zelená vlna. Na Prístavnej smerom k Prístavnému mostu sa podľa nej vodiči zdržia 15 minút. Kolóny sa tvoria aj na Nobelovej smerom na Vinohrady, kde je potrebné počítať s 25-minútovým zdržaním. V Ružinove a Rači aktuálne nepremávajú električky.

