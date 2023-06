PRIESKUM: Ak by na Slovensku volili iba vysokoškoláci, Smer by sa nedostal ani do parlamentu. Boli by v ňom len tri strany

Ak by v najbližších voľbách rozhodovali o zložení parlamentu iba vysokoškoláci, do parlamentu by sa dostali len tri politické strany. Portál Praxuj.sk vykonal v období od 26. mája do 11. júna prieskum politických preferencií, na ktorom sa zúčastnilo 756 študentov zo 14 rozličných verejných vysokých škôl na Slovensku, informujú Aktuality.sk.

V prieskume s veľkým náskokom zvíťazilo Progresívne Slovensko, ktoré získalo podporu od 35,6 percenta opýtaných. Nasledovala by Saska s výsledkom 6,4 percenta. Posledné hnutie, ktoré by sa dostalo do parlamentu, by bolo Hlas-SD so ziskom 5,6 percenta.

Zdroj: Praxuj.sk

Všetky ostatné strany ostali mimo hry

Za hranicou zvoliteľnosti sa najlepšie darilo stranám KDH a Smer-SSD, ktoré by získali po 3,5 percenta. Nasledovala by Sme rodina s podporou 2,7 percenta vysokoškolákov. OĽaNO by získalo len 1,9 percenta, Demokrati zasa 1,7 percenta.

Z prieskumu zároveň vyplýva, že až štvrtina vysokoškolských študentov nie je rozhodnutých o tom, komu by dali svoj hlas. Takmer 6 percent zúčastnených uviedlo, že sa na najbližších voľbách nezúčastní.

