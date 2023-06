Slovákom pribudne do kalendárov nový sviatok. Čaká nás deň voľna navyše?

Do zoznamu štátnych sviatkov by mohol pribudnúť 25. marec ako Deň zápasu za ľudské práva. Pripomínať má výročie Sviečkovej manifestácie. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



„Dvadsiaty piaty marec 1988 je jedno z najvýznamnejších výročí slovenských moderných dejín. Obyvatelia Slovenska spoločne vystúpili a žiadali dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov, veriacich aj neveriacich,“ uviedli predkladatelia. Tvrdia, že túto udalosť možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.



Prípadný nový štátny sviatok by nebol dňom pracovného pokoja.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

