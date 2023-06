Biden o vstupe Ukrajiny do NATO: Kyjev to nebude mať ľahšie než ostatní

OK

Spojené štáty nepodniknú osobitné opatrenia, ktoré by Ukrajine uľahčili vstup do Severoatlantickej aliancie. Uviedol to v sobotu americký prezident Joe Biden.



„Musia splniť rovnaké kritériá. Takže im to nebudeme uľahčovať,“ povedal Biden novinárom.

Jeho vyjadrenie prišlo pred júlovým summitom NATO v litovskom Vilniuse. Lídri členských krajín tam chcú symbolicky zorganizovať prvé zasadnutie Rady NATO-Ukrajina s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, uviedol v piatok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Podľa jeho slov to dá Kyjevu rovnocennejšiu možnosť „konzultovať a rozhodovať o bezpečnostných otázkach“. Stoltenberg však dodal, že hoci NATO na summite upevní politické vzťahy s Ukrajinou, o jej členstve sa nebude hovoriť.

„Na vilniuskom summite nebudeme diskutovať o pozvánke, ale o tom, ako môžeme priblížiť Ukrajinu k NATO,“ povedal s tým, že je presvedčený o nájdení „dobrého riešenia a konsenzu“. Krajiny NATO z východnej Európy naliehajú, aby Ukrajina dostala lepší plán získania členstva.

Kľúčoví spojenci ako USA a Nemecko však nechcú ísť veľmi nad rámec nekonkrétneho prísľubu Aliancie z roku 2014, že Ukrajina jedného dňa do NATO vstúpi, pripomína AFP.

