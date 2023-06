Riadi ju ovládač za 30 dolárov, na palube je známy miliardár. Takto to vyzerá vo vnútri ponorky, ktorá zmizla pri vraku Titanicu

Nemajú dosť kyslíka na to, aby prežili dlhšie ako do štvrtkového obeda. Piati členovia posádky momentálne sedia vo vnútri 6,7-metrovej ponorky Titan spoločnosti OceanGate, ktorej cieľom bolo ponoriť sa do hĺbky 3 800 metrov a obzrieť si vrak Titanicu. Namiesto toho teraz spoločne čakajú na vytúženú záchranu alebo pomalú smrť.

Vopred pritom rátali so scenárom, v ktorom sa spod hladiny Atlantického oceánu už nikdy nevynoria živí, pretože pred začiatkom expedície podpísali dôležitý dokument. Svoj podpis zanechali na papieri, ktorý ich varoval, že výprava v experimentálnej ponorke môže skončiť mimoriadnym úspechom, ale aj smrťou každého z posádky. Poklop ponorky je navyše zvonku zabezpečený 17 skrutkami, takže zvnútra ho nikto nedokáže otvoriť.

Kým však posádke zostáva dostatok kyslíka, nikto si nechce pripustiť najhorší scenár. Nad hladinou prepukla rozsiahla záchranná akcia a ponorku sa v tejto chvíli snažia vypátrať plavidlá zo súkromného sektora, ale aj lode a lietadlá americkej či kanadskej vlády. Nádej najnovšie záchranárom dodali „zvuky búchania“, ktoré zachytili v miestach zmiznutia.

Miniponorka Titan tesne pod hladinou krátko pred zahájením ponoru. Zdroj: OceanGate

Na palube je miliardár aj majiteľ ponorky

Potápanie k vraku Titanicu nie je jednoduchá úloha. Na svete existuje len málo plavidiel, ktoré sú schopné ponoriť sa do hĺbky 3 800 metrov uprostred Atlantického oceánu, kde spočíva vrak legendárnej lode. Práve preto sa zakladateľ a šéf firmy OceanGate Stockton Rush rozhodol vyrobiť experimentálnu miniponorku, s ktorou chcel prebádať hlbiny océanov.

Za výpravu, s ktorou svet v nedeľu 18. júna stratil kontakt, si klienti na palube museli zaplatiť 250-tisíc dolárov. V tomto prípade si do ponorky sadli britský miliardár Hamish Harding, britský podnikateľ Shahzada Dawood so svojím synom Sulemanom a známy francúzsky dobrodruh Paul-Henry Nargeolet. Päticu uzatvára práve šéf firmy OceanGate Stockton Rush, ktorý ponorku riadil.

Celá výprava štandardne trvá 8 dní, počas ktorých sa posádka musí na palube klasickej lode doplaviť do oblasti, kde došlo k potopeniu Titanicu. Ide pritom o odľahlú oblasť ležiacu okolo 600 kilometrov od kanadského regiónu Newfoundland. Ponorka následne absolvuje 8-hodinový ponor k vraku Titanicu, ktorý je roztrieštený na stovkách metrov.

Šéf firmy OceanGate Stockton Rush ukazujúci herný ovládač, ktorým riadi ponorku. Zdroj: CBS News/Reprofoto

Celú ponorku riadi cez herný ovládač za 30 dolárov

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako pilot cez 30-dolárový herný ovládač riadi celú ponorku.

Ako sa ponorka hýbe napriek tomu, že nemôže využívať navigáciu cez GPS.

Prečo o živote či smrti uväznenej posádky rozhodne 17 špeciálnych skrutiek.

Ako zvuky búchania dodali novú nádej pre pátrací tím.

O akú pomoc požiadali záchranárí špeciálne zložky amerického námorníctva.

