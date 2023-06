Zostáva im kyslík na pár hodín. Do pátrania po zmiznutej ponorke pri Titanicu vyslali špeciálneho robota

OK

Americká pobrežná stráž nasadila v severnej časti Atlantického oceánu ďalšie lode a podmorské plavidlá. Pátrajú po miniponorke Titan po tom, ako záchranári pod vodou zaznamenali zvuky. Titan a jeho posádka je nezvestná od nedele.



Presnú polohu a zdroj zvukov sa nepodarilo určiť. Pátracím tímom však umožnili zamerať sa na presnejšie vymedzenú oblasť. „Musíme si udržať optimizmus a dúfať,“ povedal kapitán stráže Jamie Frederick.

Špeciálny robot

Do pátrania sa mala zapojiť aj francúzska loď Atalante so špeciálnym robotom Victor 6000, ktorý dokáže pracovať v hĺbke 6000 metrov. Diaľkovo ovládaný robot sa dokáže ponoriť do väčšej hĺbky než doteraz použitá technika. Má diaľkovo ovládané ramená, ktoré môže prerezávať káble alebo robiť ďalšie činnosti na vyslobodenie uviaznutého plavidla.



Ak Victor 6000 ponorku nájde, nebude schopný ju vyzdvihnúť, no môže pomôcť pripevniť laná k Titanu a loď na hladine ju následne vytiahne. Zhotovuje tiež videozáznam a 25-členná obsluha dokáže pracovať nepretržite až 72 hodín.



Výletná ponorka Titan sa stratila v nedeľu počas plavby k vraku parníka Titanic. Ten leží na dne v hĺbke 3800 metrov približne 640 kilometrov od pobrežia kanadskej provincie Newfoundland.



Plavidlo Titan približne po hodine a 45 minútach plavby prestalo komunikovať s kanadskou výskumnou loďou Polar Prince, ktorá ju sprevádzala. USCG v stredu popoludní uviedla, že posádka má pravdepodobne zásoby vzduchu na menej než 20 hodín.

Miniponorka Titan tesne pod hladinou krátko pred začatím ponoru. Zdroj: OceanGate

