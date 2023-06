Prezidentka Čaputová si ešte môže nekandidovanie rozmyslieť, tvrdí analytik.

OK

OK

V prípade, že sa v budúcnosti výrazne zmenia politické okolnosti, môže prezidentka Zuzana Čaputová prehodnotiť svoje rozhodnutie nekandidovať v nadchádzajúcich voľbách hlavy štátu. V TASR TV na to poukázal publicista Juraj Hrabko.



Dodal, že nespochybňuje obsah vyhlásenia hlavy štátu a v tejto chvíli je prezidentka evidentne rozhodnutá nezúčastniť sa budúcoročných volieb. „Nie je to o tom, že by som nedôveroval tomu, čo pani prezidentka povedala, ale my jednoducho nevieme, čo bude o týždeň alebo o rok,“ konštatoval Hrabko.



Politická situácia tak na celosvetovej, ako aj európskej úrovni je podľa neho v dôsledku konfliktu na Ukrajine nestabilná. „Situácia sa môže zmeniť takým spôsobom, že pani prezidentka Čaputová naozaj môže prehodnotiť toto svoje vyjadrenie. Nebolo by na tom nič zlé,“ doplnil analytik.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ivan Korčok ako silný kandidát

Aktuálne je však podľa Hrabka potrebné politickú pozíciu prezidentky akceptovať. „Je to jej rozhodnutie. Ona pozná hlavné dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla. Zároveň je treba povedať, že prezidentka ešte nikam neodchádza, bude ako hlava štátu fungovať ešte rok,“ poznamenal Hrabko s tým, že jej najdôležitejšie úlohy v tomto období budú súvisieť s kreovaním novej vlády po septembrových parlamentných voľbách.



Aktuálne volebné obdobie kládlo na prácu hlavy štátu mimoriadne nároky, rozhodnutie nepokračovať v nej je však podľa Hrabka aj daňou za politickú neskúsenosť prezidentky. „Byť hlavou štátu by malo byť jedným z vrcholov politickej kariéry a rozhodne nie nástupom do kariéry,“ konštatoval.



Na celkové hodnotenie výkonu Zuzany Čaputovej v úrade je podľa neho príliš skoro a vhodný čas bude na konci jej funkčného obdobia. Za chybu však považuje súhlas s neskorým termínom predčasných volieb a príliš dlhé váhanie pred rozhodnutím vymenovať vládu odborníkov.



Za jedného z výrazných potenciálnych kandidátov na post prezidenta Hrabko považuje bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. „Bude jedným z najsilnejších kandidátov, lebo sa za neho postavia viaceré politické strany. Som presvedčený, že kandidovať bude, len to ešte nechce povedať,“ konštatoval Hrabko. Rýchlu reakciu exministra, že kandidatúru zváži, osobne považuje za mediálny odkaz politickým stranám, ktoré by mohli takúto kandidatúru podporiť.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.