Boris Kollár: Čaputová bola najlepším prezidentom Slovenska

V diskusnej relácii na TA3 V politike dnes vystupovali lídri strán Sme rodina a Sas, Boris Kollár a Richard Sulík. Podľa Kollára sobotný pokus o prevrat v Rusku ukázal slabosť Putinovho režimu a myslí si, že je „otázka času kedy Ukrajina vypráši Rusov“. Sulík sa vysmial, že Putinovi nepochodovanie na Moskvu musel dohodnúť jeho „žiačik Lukašenko“. Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin totiž pochod na Moskvu odvolal až po telefonáte s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

Šéfovia politických strán komentovali aj rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať v ďalšom volebnom období. Sulík rozhodnutie Čaputovej označil za jej právo a nerozumie ľuďom, ktorí jej ho vyčítajú.

Boris Kollár povedal, že Zuzana Čaputová bola najlepším prezidentom, akého Slovensko malo, a to napriek tomu, že sa v niektorých kultúrno-etickych otázkach nezhodli. Kandidovanie v ďalšom volebnom období vníma ako jej právo, nie povinnosť. Richard Sulík nechcel povedať, koho by v ďalších prezidentských voľbách podporil. Pre Borisa Kollára by bol prvou voľbou dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia Ivan Korčok.

Boris Kollár v diskusii odmietol registrované partnerstvá, lebo nechce „polarizovať spoločnosť“. Obáva sa, že by sa neskôr tlačilo aj na manželstvá párov rovnakého pohlavia.

Richard Sulík registrované partnerstvá podporil a išiel by do vlády len so stranami, ktoré podporia vyššie práva pre LGBT+ komunitu. Nespresnil však, či budú tlačiť konkrétne na registrované partnerstvá. Je však za to, aby sa život LGBT+ ľudí „nejakým spôsobom zlepšil“.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.