Vladimir Putin v televízii oznámil, že organizátor prevratu bude potrestaný. Vagnerovcom poslal jasný odkaz, sú preňho vlastenci.

OK

OK

Vladimir Putin sa v pondelok večer v štátnej televízii prihovoril ruským občanom. Verejnosť ubezpečil, že Rusko je podľa neho zjednotené a nikto sa v najbližšom období nemá čoho obávať.

Vo svojom prejave však potvrdil aj to, že organizátori pokusu o štátny prevrat, na ktorého čele stál Jevgenij Prigožin, budú za svoje činy postavení pred súd. V sobotu pritom Kremeľ tvrdil, že Prigožin bude výmenou za zastavenie vzbury a odchod do Bieloruska zbavený akýchkoľvek obvinení.

Množstvo príslušníkov Vagnerovej skupiny Putin označil za vlastencov, ba čo viac, v televízii sa im poďakoval za to, že sa cez víkend vyhli krviprelievaniu. Vagnerovcom, ktorí „nepreliali krv“, odkázal, že sa majú čo najskôr prihlásiť na ministerstve obrany, a bojovať tak za ruskú armádu, alebo majú ísť domov či do exilu do Bieloruska.

Vo svojom príhovore však z priamej či nepriamej organizácie prevratu obvinil Západ a „neonacistický režim v Kyjeve“. Ukrajinci pritom už cez víkend odmietli akékoľvek zapojenie do pokusu o prevrat, rovnako ako napríklad Spojené štáty americké, ktorých prezident Joe Biden v pondelok pred médiami skonštatoval, že USA s burou nemali nič spoločné.

Vladimir Putin. Zdroj: TASR/AP

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.