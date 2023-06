Slováci schytali od policajtov pokuty až 2 600 €, lebo si fotili dopravnú nehodu na diaľnici. Hliadky s nimi nemali zľutovanie

OK

Dopravní policajti pokutovali vodičov, ktorí sa počas šoférovania snažili urobiť čo najkvalitnejšie zábery dopravnej nehody, ktorá sa 26. júna stala na diaľnici D1. Vodiči svojím správaním obmedzovali dopravu a ohrozovali ostatných účastníkov.

„Za necelé tri hodiny dopravní policajti zistili celkovo 20 priestupkov spočívajúcich v porušení zákazu obsluhovania telefónu počas vedenia vozidla bez systému ‚voľné ruky‘. 19 priestupkov bolo vyriešených na mieste v blokovom konaní v celkovej výške 2 600 €,“ informujú policajti na Facebooku. Jednému zo šoférov dokonca odobrali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu.

Polícia upozorňuje, že natáčanie dopravných nehôd je nebezpečné a bezohľadné voči ostatným šoférom. „Za uvedené porušenie zákona o cestnej premávke je možné uložiť vodičovi pokutu od 60 do 300 € a zákaz činnosti do dvoch rokov. V blokovom alebo rozkaznom konaní je možné uložiť vodičovi pokutu do výšky 150 €,“ konštatujú v statuse.

