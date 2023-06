Hrôzostrašné zábery explodujúcich mín. Takto sa ukrajinskí vojaci plazia cez zamínované polia

Ukrajinskí vojaci, ktorí postupujú smerom na Záporožie, musia prejsť cez mínové pole, ktoré po sebe zanechali Rusi. Dron zachytil niekoľko hrôzostrašných momentov, ako sa ukrajinskí vojaci plazia po poli, veriac, že nenatrafia na nebezpečné granáty v zemi.

Niekoľkominútové videá sa objavili aj na Twitteri. Zobrazujú vojakov s odtrhnutými končatinami. Jeden zo záberov priamo zachytáva vojaka, ako stúpil na mínu. Všetky videá nájdeš tu.

🇺🇦#Ukrainian counter offensive propagandist #Butusov published footage showing American #M2Bradley infantry fighting vehicles driving through a minefield in the #Zaporozhye direction. 1/5#NoNATOnoWar pic.twitter.com/S7DjVSRLOu