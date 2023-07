Čínsky prezident osobne varoval Putina. Na pretrase boli jadrové zbrane

Rusko varovalo Západ pred použitím jadrovej munície niekoľkokrát.

Financial Times píše, že čínsky prezident Si Ťin-pching osobne varoval Vladimira Putina pred použitím jadrových zbraní na Ukrajine. Urobil tak údajne počas marcovej návštevy Kremľa. Denník sa odvolal na viaceré nezávislé zdroje.

Jeden z nich prezradil, že ruský prezident bol po stretnutí sklamaný, pretože návšteva Si Ťin-pchinga Rusku prakticky nič nepriniesla. Čína sa však napriek tomu vyhýba kritike Ruska za inváziu na Ukrajinu a obviňuje Západ z podnecovania konfliktu o dodávky zbraní Ukrajine.

Spojenci Ukrajiny sú preto voči vyhláseniam Čínskych predstaviteľov o tom, ako práve oni zastavili nukleárnu hrozbu, skeptickí a vnímajú to len ako politickú hru, keďže Rusko je partnerom Číny „bez obmedzení“.



Rusko sa použitím jadrových zbraní vyhrážalo niekoľkokrát od začiatku vojny na Ukrajine. V januári predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin povedal, že podpora Ukrajiny zo strany Spojených štátov a NATO svet do „strašnej vojny“.



„Ak Washington a krajiny NATO dodajú zbrane, ktoré budú použité na útoky na civilné mestá a pokusy obsadiť naše územia, ako hrozia, povedie to k odvetným opatreniam s použitím silnejších zbraní,“ čím jasne narážal práve na jadrovú muníciu.