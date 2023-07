Na Slovensku udrú tento tyždeň extrémne teplá. V jednom kraji hlásia až 37 °C

Ak miluješ horúčavy, tento týždeň si prídeš rozhodne na svoje.

Podľa informácií SHMÚ nás čaká doslova horúci štart do nového týždňa, keďže meteorológovia predpokladajú mimoriadne teplo a lokálne dusno.

Najvyššia denná teplota sa má v pondelok pohybovať medzi 28 až 33 stupňami, na západe a miestami v Banskobystrickom kraji môže dosiahnuť až 33 až 37 stupňov. Dusno môžu vystriedať lokálne búrky.

Čaká nás horúci pondelok. Zdroj: SHMÚ

Počas ďalších dní by sa mali najvyššie denné teploty stále držať nad hranicou 30 stupňov Celzia a mierne ochladenie môžu priniesť len lokálne búrky alebo prehánky. Vo štvrtok čakaj mierne ochladenie, keďže nad naším územím bude prevládať veľká oblačnosť. Najvyššie denné teploty by sa mali držať na úrovni 24 až 29 stupňov, na severe miestami okolo 22 stupňov.

Víkend by mal priniesť opäť slnečné počasie. Zo začiatku môže byť miestami oblačno s ojedinelými prehánkami, no obloha sa opäť vyjasní. Najvyššia denná teplota by sa mohla pohybovať v rozmedzí okolo 25 až 31 stupňov, postupne sa však môže dostať až na úroveň 28 až 35 stupňov.