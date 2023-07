Do lietadla známej leteckej spoločnosti sa nezmestili cestujúci. Ako kompenzáciu dostali poukážku na občerstvenie

Cestujúci leteli z obľúbenej dovolenkovej destinácie v Turecku.

Do lietadla spoločnosti Smartwings v rámci letu z Dalamanu do Prahy nezobrali všetkých cestujúcich z kapacitných dôvodov. Ako kompezáciu dostali cestujúci poukážky na občerstvenie v hodnote 35 eur a následne ich presmerovali na iný let, infomuje o tom TN.cz.

„Niektorí cestujúci boli z dôvodu poveternostných podmienok v čase odletu na letisku v Dalamane presmerovaní na iný let Smartwings,“ uviedla Vladimíra Dufková, hovorkyňa spoločnosti Smartwings pre TN.cz.

„Cestujúci, ktorí boli presmerovaní na iný let Smartwings, odleteli z Dalamanu o 03:20 tamojšieho času (2:20 nášho času),“ informovala.

Za komplikácie sa aerolinka ospravedlnila a cestujúci sa z Turecka vrátili až v pondelok ráno.