Frekventovaný most v Bratislave budú opravovať. Vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia

Most budú opravovať v dvoch termínoch.

Šoféri sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia na frekventovanom moste v Bratislave. Na Moste Lanfranconi budú vykonávať opravné práce, pre ktoré bude úsek diaľnice D2 čiastočne obmedzený, informuje Národná diaľničná spoločnosť na svojom webe.

S obmedzeniami treba počítať až v dvoch termínoch. Prekrytie zrkadiel a výmenu protidotykových zábran začnú realizovať už v sobotu 15. júla.

„Práce na výmene osvetlenia a zábradlí začnú v auguste, o prípadných obmedzeniach budeme verejnosť informovať,“ informuje Národná diaľničná spoločnosť.



Opravné práce budú na Moste Lanfranconi realizovať v dvoch termínoch:



od 15. 07. 2023 (sobota) od 7.00 h do 06. 08. 2023 (nedeľa) do 18.00 h

od 12. 08. 2023 (sobota) od 7.00 h do 28. 08. 2023 (pondelok) do 18.00 h