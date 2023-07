Padá na nej titánový dážď. Vedci objavili planétu, ktorá sa správa ako vesmírne zrkadlo

Vedci objavili vo vesmíre novú exoplanétu s kovovými mrakmi, z ktorých prší titán. Dostala názov LTT9779b a je najjasnejšou planétou mimo slnečnej sústavy, informuje portál dw.com.

Vedci, ktorí vzácny objekt objavili, ho pomenovali ako planétu, ktorá by nemala existovať. Je veľká približne ako Neptún a neobieha okolo Slnka, ale okolo svojej hviezdy. Od planéty Zem je vzdialená približne 260 svetelných rokov. NASA ju objavila ešte v roku 2020, no najnovšie objavy ju preskúmali až teraz. Planéta bola pre vedcov hádankou, pretože má vysokú odrazivosť svetla, čo nie je pre planéty bežný jav.

Atmosféra planéty je nasýtená kovmi a parami, ktoré tvoria kvapôčky vrátane dažďových kvapiek zložených z titánu. Planéte nezhorela vonkajšia vrstva atmosféry aj napriek tomu, že je blízko Slnka. „Oblaky odrážajú svetlo a bránia planéte, aby sa príliš zahrievala a vyparovala,“ uviedol jeden z autorov štúdie.

