Nádych exotiky na juhu Slovenska. V populárnej vodnej nádrži máme špeciálne medúzky, ktoré sa stali obrovskou atrakciou

Vo vodnej nádrži Teplý Vrch opäť spozorovali sladkovodné medúzky, ktorým sa v najteplejšej nádrži na Slovensku veľmi darí. Aktuálne sú pre návštevníkov nádrže atrakciou, a to najmä pre deti, ktoré ich chytajú do plastových pohárov a obdivujú, informuje o tom portál MY Novohrad.

Medúzky sú viditeľné najmä ráno a večer. Pre ľudí sú neškodné, nepŕhlia a ani ich nijak neovplyvňujú. „Áno, aj tento rok tu máme medúzky, pozorovali sme ich na viacerých miestach v nádrži,“ uviedol tamojší záchranár pre MY Novohrad.

Medúzky neovplyvňujú ani kvalitu vody, ktorá je podľa úradov v posledných rokoch na výbornej úrovni s najvyšším počtom hviezdičiek.

Prvýkrát bola medúzka sladkovodná na Slovensku spozorovaná v 60. rokoch 20. storočia v mŕtvych ramenách Dunaja. Živočích v štádiu medúzy žije len počas leta v minimálnej teplote vody 20 stupňov Celzia.