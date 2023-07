Skontroluj si vlakové spojenia. Vo viacerých okresoch sú veľké výluky, ktoré by ti mohli spôsobiť cestovné komplikácie

Železničná spoločnosť Slovensko informuje o viacerých výlukách, ktoré zasiahnu najmä juhozápad a sever Slovenska.

Železničná spoločnosť Slovensko informuje o výlukách vlakov na 13 traťových úsekoch. Spoločnosť uvádza, že výluky sú spôsobené rekonštrukčnými prácami, ktoré budú prebiehať od pondelka 17. júla do nedele 23. júla.

ZSSK uviedla, že cestujúcim zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu. Väčšina výluk je na juhozápade a severe Slovenska.

Na tieto výluky si daj pozor

V utorok 18. júla nebudú premávať niektoré vlaky na úseku Zemianska Olča – Veľký Meder. Úseky sú súčasťou trate z Bratislavy do Komárna. Ide konkrétne o vlaky, ktoré odchádzajú z Veľkého Medera o 9.34 a 11.33 h a zo stanice v Zemianskej Olči o 10.09 a 12.08 h.

Celé týždeň trvá výluka v úseku Dlhá nad Oravou – Nižná na trase Kraľovany – Trstená, ktorá bude trvať do piatka. Vlaky nebudú premávať v časoch od 7.15 do 12.45 h. Ide konkrétne o vlaky, ktoré odchádzajú z Dlhej nad Oravou v časoch 7.37, 9.36 a 11.36 h a zo stanice, ktorá sa nachádza v Nižnej v časoch 8.00, 10.00 a 12.00 h.

Náhradnú dopravu zabezpečí spoločnosť pre spoje, ktoré sú na úseku medzi Topoľčanmi a Hlohovcom.

Platí to pre vlaky zo staníc Koniarovce s odchodom o 9.29 h do Hlohovca s príchodom o 10.00 h, zo stanice Hlohovec s odchodom 10.02 h do stanice Koniarovce a s príchodom o 10.32 h, zo stanice Koniarovce s odchodom o 11.29 do Hlohovca s príchodom o 12.00 h, zo stanice Hlohovec s odchodom o 12.02 h do stanice Koniarovce s príchodom o 12.32 h. Rekonštrukčné práce budú prebiehať v časoch od 8.30 do 13.50 h. Autobusová doprava bude zabezpečená v utorok 18. júla na úseku Alekšince – Rišňovce a Leopoldov – Lužianky.

Všetky podrobnosti si môžeš pozrieť na webe Železničnej spoločnosti Slovenska.